Intimidazioni. Incendiata nella notte l’auto di un dirigente comunale di Isola

Ignoti hanno dato alle fiamme la scorsa notte l’auto di Gianni Geraldi, dirigente degli affari generali al Comunale di Isola do Capo Rizzuto. La vettura si trovava parcheggiata in una via di Crotone, dove il dirigente risiede.

Per quanto accaduto è stata immediata la reazione del Sindaco Maria Grazia Vittimberga, del presidente del Consiglio Luigi Rizzo, della Giunta e di tutto il Consiglio che – in una nota congiunta - dichiarano “un gesto ignobile perpetrato ai danni di una persona sempre disponibile con tutti, di un dirigente attento e di grande supporto a questo ente e di conseguenza a tutta la cittadinanza di Isola Capo Rizzuto.

“Tanti i procedimenti portarti avanti dal dirigente degli affari generali,- aggiungono - per alcuni periodi anche nel ruolo di Vice Segretario. Tra i tanti percorsi, in piena sintonia con l’amministrazione, il rafforzamento della pianta organica comunale.”

In conclusione, Sindaco, Giunta e consiglieri tutti, esprimono “piena solidarietà all’amico e al Dottor Gianni Ceraldi e tutta la sua famiglia, con l’auspicio che presto venga fatta chiarezza sull’accaduto”.