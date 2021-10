Soccorso escursionista in difficoltà su sentiero in Aspromonte

Nuovo intervento del Soccorso Alpino Speleologico Calabria, questa volta lungo il sentiero del Tracciolino, in Aspromonte. Durante il tragitto un escursionista settantaduenne si è trovato in difficoltà, ed attorno alle 16:30 ha ritenuto necessario contattare la centrale operativa del 118, che ha subito allertato i soccorsi.

Quattro tecnici della stazione di soccorso aspromontana hanno rapidamente individuato il malcapitato con un mezzo di soccorso, rifocillandolo. L'uomo, che non ha riportato traumi o ferite, ha accusato una serie di difficoltà fisiche che gli hanno reso impossibile proseguire il percorso in autonomia.

Dopo un primo intervento, l'uomo è stato trasportato via. Il nucleo ribadisce dunque di prestare la massima attenzione quando ci si avventura in montagna, specialmente in questi giorni caratterizzati da una serie di allerte meteo diramate dalla Protezione Civile.