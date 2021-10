San Lucido, ennesimo incidente sulla Statale 18: interviene elisoccorso

Un altro incidente, ancora uno scontro tra una moto ed un’auto. È accaduto questa mattina lungo la Strada Statale 18, nei pressi del bivio per San Lucido: per motivi ancora in fase di accertamento, i due veicoli si sarebbero scontrati in direzione sud.

Rimaste ferite due persone, ma ad avere la peggio è stato il centauro: il quarantacinquenne è rimasto gravemente ferito, e dopo il celere intervento dell’ambulanza del 118 è stato chiesto l’intervento dell’elisoccorso per trasportarlo d’urgenza all’Annunziata.

Sul posto, anche la Polizia Stradale ed i Carabinieri della compagnia di Paola, che indagano ora sulle dinamiche del sinistro.