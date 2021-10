Rete Voto Sano da Lontano. A Roma manifestazione “Piazza fuorisede”

Il 20 ottobre le organizzazioni della Rete Voto Sano da Lontano scenderanno in piazza dei Santi Apostoli a Roma alle 17:30 per manifestare a favore del diritto di voto dei quasi 3 milioni di fuori sede italiani.

La protesta è stata promossa per chiedere soluzioni rapide. La Rete Voto Sano da Lontano ha deciso di scendere in piazza affinché “il voto dei fuori sede non venga più ostacolato come appena accaduto alle ultime elezioni amministrative: vogliamo dare nuovo impulso al lavoro dei nostri rappresentati politici in modo che vengano trovate soluzioni adeguate prima della prossima tornata elettorale”.

All’evento parteciperanno anche il Presidente della Commissione Affari Costituzionali Giuseppe Brescia, Luigi Chiapparino, presidente del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e Maria Cristina Pisani, presidente del Consiglio Nazionale Giovani. Sono stati inoltre invitati tutti i parlamentari in carica per un confronto sul tema.

“Da oltre 12 anni molte reti e gruppi di pressione studenteschi e naturalmente costituiti si sono battuti su questa tematica scontrandosi con un vero muro di gomma. Una sorta di “le faremo sapere” ciclicamente riproposto dalle istituzioni in varie salse. I fuorisede sono quasi 3 milioni e i loro voti possono rappresentare l'ago della bilancia, specialmente nelle Regioni del Sud, per selezionare una nuova classe politica in grado di scardinare le politiche clientelari che in decenni si sono cristallizzate sui territori. Il voto dei fuorisede rappresenta un rinnovamento per la politica del Sud che deve potersi esprimere”, è scritto in un comunicato del comitato promotore della manifestazione.