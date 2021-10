Ballottaggi, urne chiuse anche in Calabria: netto calo dell’affluenza

La tornata elettorale si è ufficialmente conclusa, ed anche in Calabria c’è attesa di scoprire l’esito del ballottaggio a Cosenza ed a Siderno. Certo, per ora, è solo il numero dei votanti, che complessivamente si ferma al 44,42%, in calo rispetto al 63,45% del primo turno, con un drastico calo di circa 19 punti percentuali.

A Cosenza il ballottaggio ha visto contrapposti i “due Caruso”, ossia Francesco Caruso per il centro-destra, in vantaggio al primo turno con il 37,43%, seguito dall’omonimo Francesco Caruso (detto Franz) a guida del centro-sinistra, che ha ottenuto il 23,78% dei voti. Al primo turno si erano recati alle urne il 64,87% degli elettori, circa l’8% in meno rispetto alla scorsa tornata elettorale, quando votò il 72,37% degli aventi diritto. Percentuale ulteriormente ribassata oggi, dato che in città hanno votato solo il 44,71%, .



A Siderno invece la sfida ha coinvolto la candidata del centro-sinistra Mariateresa Fragomeni, che al primo turno ha ottenuto il 44,18% delle prefenze, e Domenico Barranca, candidato del centro-destra che è riuscito a portare a casa il 25,73% dei voti. Anche in questo caso, al primo turnò votò il 58,55% degli aventi diritto, circa il 3% in meno rispetto alla scorsa votazione, quando gli elettori che andarono al voto furono il 61,54%. Alle 15 di oggi i votanti si sono fermati al 43,44%, confermando il calo di affluenza anche nel popoloso centro del reggino.