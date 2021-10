Da Lamezia a Roma: volo salva-vita per un neonato di appena un giorno

Trasporto d’urgenza per un neonato di appena un giorno. Il piccolo era in pericolo di vita e per questo è stato trasportato dall’ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.

Il volo, richiesto dalla Prefettura del capoluogo calabrese, è stato coordinato dalla sala situazioni di vertice del comando della squadra aerea.

​Il Falcon 900 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare, decollato dallo scalo di Ciampino, ha raggiunto l’aeroporto di Lamezia Terme dove ha fatto imbarcare il piccolo paziente.

Il velivolo è poi rientrato a Roma Ciampino dove il piccolo è stato trasferito all'ospedale pediatrico della capitale. Si tratta della seconda missione di soccorso aereo in favore di piccoli pazienti in pericolo di vita svolta in questo fine settimana.