Delianuova. Nel campo una coltivazione di marijuana, nel frigo 235 ghiri congelati

Tre persone di Delianuova, nel reggino, sono finite in arresto con l’accusa di produzione di stupefacenti e di uccisione o cattura di specie animali protette.

Alcune settimane fa i carabinieri della stazione locale, insieme ai colleghi dello Squadrone Cacciatori “Calabria”, avevano ritrovato una coltivazione di marijuana, composta da circa 730 piante, in terreno comunale.

Dopo lo scoperta erano state avviate le indagini che, grazie a diversi riscontri e accertamenti, hanno portato ad individuare nei tre arrestato i presunti responsabili della produzione della cannabis.

I militari hanno così effettuato delle perquisizioni nelle abitazioni e nelle proprietà degli indagati arrivando a ritrovare in una di queste diversi ghiri (che sono di specie protetta) alcuni esemplari tenuti in gabbia e un’altra quantità ingente, circa 235, che erano invece congelati e confezionati in oltre 50 pacchetti, destinati evidentemente alla vendita o al consumo.