Scuola. Dal 18 ottobre parte il servizio di mensa negli istituti crotonesi

Dal prossimo 18 ottobre parte il servizio di mensa scolastica nelle scuole di competenza dell’amministrazione Comunale di Crotone. Lo comunica l’assessore alla Pubblica Istruzione Rachele Via.

Sono 750 i bambini che usufruiranno del servizio. Numeri che confermano il dato storico di richieste e che evidenzia la fiducia che le famiglie hanno nel servizio fornito dall’Ente.

Sono 90.000 i pasti che sono previsti per l’anno scolastico 2021/2022 con un aumento di circa 8000 pasti rispetto allo scorso anno. E’ stato richiesto ai fornitori in particolare, tra le caratteristiche degli alimenti da utilizzare di privilegiare la qualità dei prodotti e il rispetto dell’equilibrio alimentare dei ragazzi.

Le domande all’Ente sono pervenute, come lo scorso anno, per via informatica

“Il dato conferma che il servizio mensa è apprezzato dai genitori. Ringrazio gli uffici per il lavoro svolto e la disponibilità mostrata nei confronti dell’utenza fornendo loro informazioni ed indicazioni per l’accesso al servizio stesso” dichiara l’assessore Rachele Via.