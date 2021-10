Lamezia, sbanda con l’auto e finisce in una scarpata: un ferito

È ancora da chiarire la dinamica dell’incidente avvenuto questa mattina a Lamezia Terme, in località Crozzano, quando un’auto ha sbandato finendo fuori strada, cadendo in una scarpata. Alla guida del mezzo un cinquantacinquenne, che dopo circa 6 metri di caduta è rimasto incastrato nella vettura.

Intervenuti rapidamente i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, assieme ai sanitari del 118. Dopo aver estratto il malcapitato dall’abitacolo, questo è stato immobilizzato e consegnato ai sanitari, che dopo un primo controllo hanno ritenuto necessario l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento presso l’ospedale di Catanzaro.

Messa in sicurezza la vettura ed il tratto stradale dell’incidente, i Carabinieri ora indagano per stabilire le cause del sinistro e per gli adempimenti relativi.