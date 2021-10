Frascineto. Accordo tra la Repubblica d’Albania e il Comune per la consultazione degli archivi

Stretto tra la Repubblica d’Albania e il Comune di Frascineto un accordo di collaborazione per la prestazione del servizio decentralizzato della sala studi della direzione generale degli archivi.

La Sala Studi sarà l'ambiente dove il ricercatore consulterà i materiali richiesti per motivi di studio o di interesse personale. L’Angolo dell’Archivio sarà lo spazio all'interno del palazzo comunale dove saranno collocati due computer che saranno al servizio dei ricercatori per la consultazione del materiale archivistico.

“Decentramento del servizio Sala Studio” è un servizio che sarà offerto dalla Direzione Generale degli Archivi nelle biblioteche comunali, come nella “Sala Studio” della DGA di Tirana.

“Lo scopo della sinergia istituzionale – spiegano il sindaco Angelo Catapano e la consigliera delegata alla cultura, Caterina Adduci -, sarà quello di fornire servizi della Sala Studio di tutta la rete dei archivi della Direzione Generale degli Archivi (DGA), come servizio accessibile in collaborazione con il Comune di Frascineto, che consentirà alla comunità scientifica locale e dei suoi dintorni di avere pieno ed uguale accesso alla Sala Studio della Direzione Generale degli Archivi. Secondo quanto previsto dalla convenzione, - aggiungono -permetterà di promuovere la ricerca scientifica e aumentare la frequenza alla Sala Studio, e di accrescere l'interesse della comunità albanese all'estero per il patrimonio archivistico della storia nazionale”.

Il servizio sarà offerto mediante sistemi elettronici messi a disposizione dalla Direzione Generale degli Archivi, collocati in appositi spazi messi a disposizione dall’amministrazione comunale.