Protesta all’Unical, gli studenti chiedono l’erogazione delle borse di studio

Chiedono l’erogazione dei fondi relativi alle borse di studio assegnate gli studenti dell’Unical di “Rinnovamento è futuro” e “Athena” in protesta davanti l’aula magna dell’università.

La protesta è stata organizzata per l’arrivo della ministra dell’Università Maria Cristina Messa, che tuttavia non è riuscita a raggiungere la Calabria a causa della cancellazione del volo da Roma per lo sciopero nazionale. La ministra avrebbe dovuto presenziare l’inaugurazione del corso di laurea in medicina e tecnologie digitali e non riuscendo a essere presente ha partecipato in video conferenza.

Il gruppo di studenti si è dato appuntamento davanti ponte dell’università per protestare e chiedere le borse di studio.

Il corso di laurea, le cui lezioni partiranno nel pomeriggio, conta già 50 immatricolati.