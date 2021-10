Auto esce di strada e finisce tra gli arbusti: ferita la conducente, interviene l’elisoccorso

Un incidente stradale è avvenuto sulla strada provinciale per Soriano Calabro, nei pressi del bivio per Francica, nel vibonese. Una sola la vettura coinvolta che, per cause ancora da chiarire, è uscita di carreggiate ed è finita in una scarpata, incastrandosi tra la vegetazione presente.

A bordo della vettura la sola conducente, una 55enne, B.G., che è rimasta incastrata tra le lamiere.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno estratto la donna dal mezzo e l’hanno affidata ai sanitari del 118. A causa dei molteplici traumi riportati, per la donna si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso presso l’ospedale “Pugliese – Ciaccio” di Catanzaro.