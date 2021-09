Reggio. Buoni pasto dalla Fondazione tre pilastri per le famiglie in difficoltà

Prosegue anche per il 2021 l’iniziativa solidale promossa dalla Fondazione Terzo Pilastro Internazionale. La sede di Rende è impegnata nel monitoraggio dell’iniziativa affinché proceda tutto per il meglio.

Quest’anno la solidarietà estende i propri confini arrivando alle sedi Caritas di Cassano Jonio e Catanzaro oltre a Cosenza e Reggio Calabria già impegnate lo scorso anno nella distribuzione dei buoni pasto.

A causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria generata dalla pandemia da Covid-19 e delle conseguenti difficoltà economiche, la Fondazione ha rinnovato l’impegno verso le fasce più fragili della società, stanziando per le provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria un importo complessivo pari a 300.000 euro, che è già stato erogato sotto forma di buoni pasto, del valore di 30 euro l’uno, utilizzabili dalle famiglie in povertà alimentare per l’acquisto di beni di prima necessità, tra i quali pasta, carne, latte, alimenti per l’infanzia, e via discorrendo.

La convenzione è stata sottoscritta con le sedi Caritas di Cosenza, di Cassano Jonio, di Reggio Calabria e di Catanzaro che, attraverso i loro presidi territoriali presenti su tutto il territorio Diocesano, provvederanno alla distribuzione dei buoni pasto, così da garantire a singoli e famiglie un pasto sicuro e la possibilità di soddisfare le necessità primarie.