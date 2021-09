Traffico in tilt e mancanza di trasporto scolastico: protesta il Comitato Tufolo-Farina

“Abbiamo cercato di facilitare il lavoro della Giunta Comunale dando tantissimi suggerimenti, ma, continuiamo a rimanere inascoltati con l’aggravante di incontrare dirigenti che hanno atteggiamenti arroganti”. Questo il tenore del comunicato pubblicato Comitato di Quartiere “Tufolo-Farina”, che ha annunciato una manifestazione di protesta davanti al Comune di Crotone per domani, 27 settembre.

“Siamo prigionieri in casa nostra, ed ogni giorno dobbiamo fare lunghe code per raggiungere le scuole o i nostri luoghi di lavoro” denuncia ancora il comunicato. Il traffico è “diventato troppo frustante” e “causa non pochi problemi di sicurezza e di ordine pubblico” già fatti presenti al Prefetto. “E l’Ente Comune cosa fà? Non attiva nemmeno il servizio di trasporto scolastico, il quale avrebbe alleggerito il traffico mattutino almeno del 30%”.

Tre le richieste del comitato: una nuova gara per il ripristino urgente del trasporto scolastico; un consiglio comunale con un solo punto di discussione, ossia la “grave situazione della viabilità” di Via Nazioni Unite; l’istituzione di un tavolo tecnico operativo per individuare soluzioni per una strada alternativa.