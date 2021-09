Aggressione ai dirigenti dell’Fc Lamezia, daspo per quattro ultras

Sono quattro i Daspo emessi dal questore di Catanzaro nei confronti degli ultras lametini ritenuti responsabili dell’aggressione al presidente e vice presidente dell’Fc Lamezia Terme. Questa mattina gli agenti del commissariato lametino hanno infatti eseguito i provvedimenti di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, emesse da Mario Finocchiaro.

L’aggressione è avvenuta lo scorso 4 settembre quando, il gruppo di ultras dell’ex Vigor Lamezia, non condividendo la decisione del presidente di formare un’unica compagine calcistica per la città, hanno aggredito il presidente Felice Iginio Marcello Saladini e il vice presidente Angelo Ferraro.

L’aggressione è avvenuta mentre i due si trovavano, insieme ai propri familiari, in un ristorante della città per la cena in occasione della presentazione della nuova squadra dell’Fc Lamezia Terme. (LEGGI)

Le indagini, condotte dagli agenti di Polizia, intervenuti sul posto a seguito della segnalazione dell’aggressione, hanno permesso di identificare e denunciare i presunti autori, nei cui confronti il dirigente del commissariato ha richiesto il Daspo al Questore.

L’istruttoria condotta dal personale dell’ufficio misure di prevenzione della divisione anticrimine, ha permesso di suffragare la tesi che l’aggressione fosse maturata a seguito del malcontento che aleggiava tra i tifosi della Vigor, contrari al progetto del Saladini di creare un’unica squadra calcistica.

I quattro daspo sono stati notificati a quattro persone di età compresa tra i 21 e i 63 anni, tutti di lametini. Questi non potranno accedere ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, per periodo tra i tre e i quattro anni.