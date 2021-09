Corigliano-Rossano, con mandato di arresto europeo girava in città: arrestato

Era ricercato per furto ed indebito utilizzo di mezzi di pagamento il cinquantottenne arrestato nella tarda mattinata dello scorso 22 settembre a Corigliano-Rossano. L’uomo, identificato dall’Ufficio Anticrimine del Commissariato locale, era ricercato in tutta Europa.

Il soggetto è stato individuato mentre transitava su di un’autovettura, e prontamente fermato per l’identificazione. Accertato il mandato di arresto europeo pendente, emesso dalle autorità bulgare, è stato tratto in arresto e trasferito per direttissima nel carcere di Castrovillari, in attesa di disposizioni dalla Corte di Appello di Catanzaro.