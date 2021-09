Covid in Calabria, in 24 ore due decessi e 178 nuovi casi

Due decessi e 178 nuovi casi di Covid-19 in Calabria. Un calo dunque rispetto ai dati di ieri, quando i positivi erano 200. (LEGGI) Dati emersi dai 3.613 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore.

È il Reggino il territorio che oggi paga più in ordine di nuovi casi, dato che i positivi sono statu 78, seguono Cosenza (+55), Catanzaro (+19), Crotone (+18), Vibo Valentia (+6). Sono invece due i nuovi casi registrati nel setting dei fuori regione. I due decessi sono avvenuti nelle province di Cosenza e Reggio Calabria.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 82.889, mentre i decessi totali sono 1.385. I guariti di oggi sono 211, per un totale di 77.161 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 4.343 (-35).

Calano i ricoveri nei reparti ordinari, dove al momento si trovano 168 (-4) persone. Nelle ultime 24 ore tre persone sono state dimesse dal Cosentino, una nel Catanzarese e una nel Reggino. Tuttavia c’è un nuovo ricovero di un paziente residente in un’altra regione. In terapia intensiva si trovano invece 14 persone; mentre i pazienti meno gravi che possono ricevere le cure a casa sono 4.161 (-31).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 78, per un totale di 29.079 casi di Covid-19. Attualmente i casi attivi sono 1.762, di cui 88 ricoveri in reparto (-1); 4 in terapia intensiva; 1.670 in isolamento domiciliare (-33). I casi chiusi sono 27.317, di cui 26.931 guariti (+111); 386 deceduti (+1).

Nel Cosentino da inizio pandemia si sono ammalati in 26.989, mentre nelle ultime 24 ore 55. Attualmente i casi attivi sono 1.474, di cui 41 ricoveri in reparto (-3); 5 in terapia intensiva; 1.428 in isolamento domiciliare (-1). I casi chiusi sono 25.515, di cui 24.882 guariti (+58); 633 deceduti (+1). L'Asp di Cosenza comunica 56 nuovi casi, inoltre, comunica che nel setting fuori regione si registrano: 1 ricovero tra i positivi a domicilio in precedenza compreso tra i residenti in regione e 4 guariti.

Nel Catanzarese i positivi delle ultime 24 ore sono 19, mentre il totale si attesta a quota 11.325. Attualmente i casi attivi sono 257, di cui 15 ricoveri in reparto (-1); 5 in terapia intensiva; 237 in isolamento domiciliare (+10). I casi chiusi sono 11.068, di cui 10.918 guariti (+10); 150 deceduti.

Nel Crotonese, dove i casi totali sono stati 7.976, i positivi di oggi sono 18. Attualmente i casi attivi sono 402, di cui 11 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 391 in isolamento domiciliare (+15). I casi chiusi sono 7.574, di cui 7.462 guariti (+3); 112 deceduti. L'Asp di Crotone comunica 19 nuovi positivi di cui 1 migrante.

Nel Vibonese i casi di oggi sono 6, mentre da febbraio le persone che hanno contratto il Covid-19 sono state 6.297. Attualmente i casi attivi sono 97, di cui 7 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 90 in isolamento domiciliare (-13). I casi chiusi sono 6.200, di cui 6.104 guariti (+19); 96 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di coronavirus contratti da persone provenienti da altra regione o stato i casi totali sono 1.233, mentre sono due quelli di oggi. Attualmente i ricoveri sono 6 (+1); in terapia intensiva non sono ricoverati pazienti; in isolamento domiciliare si trovano 345 (-9). I guariti sono 864 (+10); 8 i deceduti.