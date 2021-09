Catanzaro. Scontro tra tre auto in via Falluc, due feriti

Una squadra dei Vigili del fuoco di Catanzaro è intervenuta, nella tarda serata di ieri, in via dei Conti Falluc, nella zona sud del capoluogo, per un incidente stradale che ha visto coinvolte una Citroën C3, una Fiat 600 ed una Seat Leon.

Nel sinistro sono rimasti feriti i due occupanti della Citroën che una volta affidati al personale del Suem118 per le cure del caso sono stati poi accompagnati in ospedale per ulteriori accertamenti.

L’attività dei pompieri ha consentito di mettere in sicurezza le tre vetture e luogo. Nell’impatto una delle auto ha urtato contro una cabina elettrica adiacente alla sede stradale danneggiandola: per il ripristino della rete è stato necessario l’intervento dei tecnici dell’Enel.

Sul posto presenti i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Sono in corso gli accertamenti per definire l’esatta dinamica dell’incidente.

Via dei Conti Falluc è stata chiusa al transito in ambedue i sensi di marcia fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza. A coordinare le operazioni di soccorso il capo squadra dei vigilfuoco Raffaele Gregorace.