Tarsia. Sbanda con l’auto, donna di 41 anni muore sul colpo

Ancora una tragedia in Calabria e ancora sulla strada. Una donna di 41 anni, Ivana Graziadio di Roggiano Gravina, ha perso la vita a seguito di un incidente stradale avvenuto questa notte.

La donna, a bordo della sua Fiat Idea, stava transitando sulla provinciale 241 a Tarsia quando, per cause in corso di accertamento, ha sbandato. Il mezzo si è ribaltato, andando a finire vicino un cordolo della cunetta.

Sul posto sono arrivati i militari dell’Arma i Vigili del Fuoco di Castrovillari e un’ambulanza del 118, i sanitari hanno potuto solo constatare il decesso della donna.

I funerali si terranno domani, mercoledì 22 settembre, alle 17 nella Chiesa Madre di Roggiano.