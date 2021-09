Montalto Uffugo, sequestrati oltre 70 chili di funghi epigei, scattano anche sanzioni

Sequestro e multe a Montalto Uffugo. I carabinieri forestali della stazione locale e di Cerzeto hanno infatti sequestrato 70 chili di funghi Boletus Edulis e Amanita Caesarea.

È successo in località “Manca Gallina” di Montalto, dove i miliari hanno effettuato dei controlli a oltre 40 raccoglitori, molti dei quali sono stati multati per oltre 2mila euro.

I carabinieri hanno riscontrato l'assenza di autorizzazioni, come il tesserino obbligatorio per legge, ma anche una quantità di funghi raccolti superiore alla media e l’uso di contenitori non idonei.

Per motivi di sicurezza e di igiene i funghi sono stati controllati dall’Asp di Cosenza che ha dichiarato la loro commestibilità.

Tutti i prodotti sono stati donati in beneficenza all’ente religioso delle Suore Minime della Passione di N.S.G.C. per minori “Sant’Antonio”, alle Suore Minime del Centro Donne in Difficoltà di “Santa Rita da Cascia” ed ai Pii Operai Catechisti Rurali dei “fratelli Ardorini”, note congregazioni presenti in città