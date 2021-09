Arera approva le tariffe idriche per i comuni calabresi

Arera ha approvato le tariffe idriche per i comuni calabresi. Alla delibera si è arrivati a seguito del lavoro svolto dall’autorità e dagli enti locali.

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, che svolge attività di regolazione e controllo nel settore dei servizi idrici, ha, con propria deliberazione, “certificato” l’efficacia e correttezza del lavoro svolto dall’Autorità Idrica della Calabria, diretta dall’ingegnere Francesco Viscomi, e dai Comuni i cui schemi regolatori di convergenza per la predisposizione tariffaria per il periodo 2020/2023 sono stati approvati.

Con questo percorso - dichiara il Direttore Generale Viscomi - i Comuni che hanno aderito al processo di convergenza evitano le pesanti sanzioni pecuniarie che Arera ha già comminato, in tempi precedenti, a numerosi Enti inadempienti; è auspicabile, dunque, che anche gli altri Comuni Calabresi, per i quali l’AIC fornirà supporto e assistenza, intraprendano lo stesso percorso virtuoso”.

“Il lavoro svolto, dall’Assemblea dei Sindaci, nei mesi passati . afferma il presidente dell’autorità idrica Marcello Manna - e dalla struttura tecnica dell’Autorità, comincia a produrre risultati funzionali a riallineare i Comuni alle disposizioni di ARERA in materia e a predisporre il giusto sottostante per la creazione del gestore unico regionale”.

“Ventidue i comuni calabresi che hanno fatto da apripista in questo nuovo ciclo. Il percorso tracciato è quello giusto: collaborazione e sinergia tra l’Autorità Idrica e gli Enti locali, ma non solo, in questo nuovo ciclo diverrà indispensabile un coinvolgimento consapevole, fattivo ed attivo anche degli utenti”.