Distretto del Cibo “Piana di Sibari”: arriva la firma del Comune di Cassano all’Ionio

“Attraverso i Distretti del Cibo, la Regione si pone l’obiettivo di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l’inclusione sociale, favorire l’integrazione di attività caratterizzate da prossimità territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l’impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale, attraverso le attività agricole e agroalimentari”. Questo il commento del vice sindaco di Cassano all’Ionio, Antonino Mungo, delegato alla partecipazione all’assemblea del Distretto del Cibo “Piana di Sibari”.

Il distretto, di cui attualmente fanno parte i centri di Corigliano-Rossano, Cassano allo Ionio, Terranova da Sibari, Calopezzati, Caloveto, Crosia, Cropalati e Paludi, era stato approvato dalla Regione lo scorso aprile, ed a seguito dell’assemblea è stato sottoscritto il primo piano delle attività da mettere in campo.

“ I distretti del cibo, oltre a rappresentare strumenti di sviluppo a lungo termine e di corretta gestione del territorio in aree fortemente caratterizzate dall’attività agricola ed agroalimentare, rappresentano, in un momento di difficoltà generale del paese come quello attuale, la possibilità di approvvigionamento autonomo di risorse economiche al di fuori dei normali canali di trasferimento regionale o statale, destinati a costante riduzione” continua il vice sindaco, ricordando che al partenariato possono aderire anche imprese e associazioni.