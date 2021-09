Crotone, designato garante per i diritti dei disabili: è Antonio Clausi

L’avvocato crotonese Antonio Clausi ricoprirà il ruolo di garante per i diritti delle persone con diversa abilità. Lo rende noto il Comune di Crotone, che tramite decreto sindacale ha ritenuto di nominare l’avvocato a seguito di una procedura ad evidenza pubblica.

Cinquantatreenne e con una vasta e solida esperienza in materia di tutela dei diritti, la figura di Clausi sarà “una figura innovativa in un settore particolarmente delicato”. Il garante infatti si pone come punto di riferimento per i disabili ed i loro familiari, al fine di tutelarne i diritti individuali e collettivi.