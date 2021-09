Sicurezza sul lavoro, Comune avvia procedure per accertare eventuali responsabilità

Ha avviato le procedure per accertare le eventuali responsabilità l’amministrazione comunale di Crotone. E ha deciso di farlo a seguito della segnalazione di Andrea Correggia che aveva messo in evidenza la presenza di un operaio comunale che svolgeva la propria attività su un tetto di una scuola non in condizioni di sicurezza (LEGGI).

“L’amministrazione, sin da suo insediamento, ha messo in rilievo i temi della sicurezza e della tutela dei propri dipendenti” e ha individuato “sia il responsabile della sicurezza che il medico del lavoro, figura quest’ultima, che in precedenza non era presente nell’organigramma comunale”, è scritto in un comunicato stampa del Comune di Crotone.

“Così come sono in dotazione, per gli operai comunali, tutti i dispositivi di sicurezza da utilizzare nell’ambito dell’attività lavorativa. Non avevamo prima d’oggi registrato casi analoghi. Pur trovandoci di fronte a un singolo episodio, non si può prescindere sull’obbligo che siano adottati, nel caso di interventi da parte di operai comunali, strumenti di protezione individuale a tutela della propria sicurezza. Un tema sul quale l’amministrazione non transige”.