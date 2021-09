Trema la terra in Calabria. La scorsa notte, alle 4:06, un sisma di magnitudo 2.4 è stato registrato nel vibonese dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. L’epicentro è stato a 2 km a sud di Vallelonga e a una profondità di 6 km. Un’ora prima, alle 3:09, un’altra scossa di magnitudo 1.3 è stata registrata a 2 km ad est di Vazzano con una profondità di 7 km. In entrambi i casi non sono stati registrati danni a persone o cose.