Cirò Marina, individuato barcone migranti: fermato presunto scafista

Il luogo dello sbarco (Foto: Gianni Lerose, Fb)

Una piccola imbarcazione a vela carica di migranti è stata individuata dalla Capitaneria di Porto a largo di Cirò Marina. Il veliero, di piccole dimensioni e proveniente verosimilmente dalle coste turche, trasportava appena una decina di persone, tutte in buona salute.

Immediato l’intervento della Guardia Costiera, che ha raggiunto l’imbarcazione per poi scortarla nel porto cittadino. Nel mentre, i Carabinieri hanno individuato un presunto scafista: si trattarebbe di un uomo che avrebbe abbandonato il veliero a bordo di un gommone, per poi sbarcare nei pressi di Strongoli nel tentativo di far perdere le sue tracce. L’uomo è stato per individuato e tratto in arresto.

In corso ora le dovute indagini al fine di appurare la presenza di un secondo scafista, così come l’eventuale presenza di altre persone sbarcate durante la notte.