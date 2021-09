Incidente nella notte nel crotonese, due morti e un ferito grave

Tragedia a Isola Capo Rizzuto dove, nella notte, due persone - Santino Riillo e Santo Russo, rispettivamente di 28 e 45 anni, sono decedute e una terza, di 23 anni, è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente stradale.

I tre erano a bordo di un’auto, una Bmw, quando, per cause in corso d'accertamento, intorno alle due, la vettura ha perso il controllo ed è andata a impattare contro un muro, in via Capo Rizzuto.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Isola e di Crotone. Tuttavia all'arrivo dei soccorritori, uno degli occupanti era già deceduto, mentre il secondo giovane è morto successivamente in ospedale.