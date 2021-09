Regionali: Forza Italia formalizza le candidature a sostegno di Occhiuto

Roberto Occhiuto

Forza Italia ha formalizzato le candidature a sostegno di Roberto Occhiuto per le elezioni regionali. La presentazione delle candidature è stata ufficializzata poco dopo le 13, a cura dei delegati incaricati.

A guidare la pattuglia dei candidati bruzi, schierati nel centrodestra, è l’assessore regionale all’agricoltura e al welfare, nonché coordinatore provinciale di FI in provincia di Cosenza, Gianluca Gallo, con oltre 12.000 preferenze il più votato del centrodestra alle Regionali del 2020.

Con lui in campo l’attuale capogruppo di FI in Consiglio regionale e presidente della Commissione regionale anti ‘ndrangheta, Antonio De Caprio. A seguire, Emira Ciodaro, ex presidente del consiglio comunale di Paola; Andrea Cuzzocrea, già consigliere comunale (a Rende) e provinciale; Katya Gentile, ex vicesindaca di Cosenza.

E poi, ancora: Giovanni Greco, sindaco di Castrolibero, espressione del movimento Idm, legato a Forza Italia da un patto federativo; Francesca Impieri, fino a qualche giorno fa vicesindaca di Belvedere Marittimo; Carmelo Salerno, già coordinatore provinciale di FI e attualmente consigliere comunale a Palazzo dei Bruzi; Pasqualina Straface, ex sindaco di Corigliano.

“L’aver proceduto senza indugio e con tempestività al deposito della lista – commenta il coordinatore provinciale forzista, Gallo – è chiaro segno della vitalità e della compattezza che il partito ha messo in campo a sostegno del candidato governatore Roberto Occhiuto. Il lavoro continuerà adesso per contribuire alla vittoria del centrodestra e garantire, attraverso il risultato elettorale, la centralità di Forza Italia nella coalizione”.