Rogliano, “beccato” con dosi di marijuana in cantina. Denunciato 51enne

Detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Con questa accusa un 51enne di Rogliano è stato denunciato dai carabinieri della stazione locale.

Dalle prime luci dell’alba, i militari, supportati dai colleghi degli altri Comandi Stazione della Valle del Savuto, hanno effettuato diverse perquisizioni.

Nel corso delle attività, una delle persone sottoposte a verifica, è stato trovato in possesso di circa 23 grammi di marijuana, un bilancino elettronico di precisione e materiale utile al confezionamento in dosi.

Il tutto era nascosto in una scatola di latta riposta in un armadio, all’apparenza logoro e in disuso, nella cantina dell’abitazione.