Riace, scontro tra auto e moto. Morto centauro, altri tre feriti

Era a bordo della sua moto lungo la statale 106 nei pressi di Riace quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto.

Non c’è stato nulla da fare per l’uomo, un carabiniere della Locride secondo le prime indiscrezioni, che è deceduto subito dopo. Con lui è rimasto coinvolto un altro motociclista rimasto gravemente ferito. A seguito dello scontro sono rimaste ferite altre due persone.

Sul luogo sono arrivati i sanitari del 118, e l’elisoccorso che ha trasportato i feriti in ospedale. Sul posto anche le forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica del tragico scontro.