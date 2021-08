Eco distretto Villapiana, presidente consiglio si dimette

Dimissioni per Graziella Grillo, presidente del consiglio comunale di Villapiana. Galeotta è stata la decisione da parte del sindaco di non far riprendere la seduta del consiglio dedicata all’ecodistretto di Villapiana.

La seduta, prevista per domani giovedì 26 agosto, ha come ordine del giorno la revoca della disponibilità del territorio di Villapiana alla realizzazione dell’Ecodistretto. Per fare in modo che la popolazione, da settimane in “guerra”, di osservare i lavori, Grillo aveva chiesto “come avvenuto durante il Consiglio Comunale del 20/07/2021 avente per oggetto la stessa tematica, la video ripresa dei lavori consiliari nel rispetto del principio di trasparenza, pubblicità e di partecipazione democratica della cittadinanza all’ attività amministrativa”.

Tuttavia la richiesta non solo è stata bocciata dal primo cittadino di Villapiana, ma il sindaco ha fatto convocare comunque il consiglio.

Grillo, che è parte della maggioranza, si è sentita dunque “sfiduciata” nel ruolo e nelle funzioni da presidente e per questo motivo ha deciso di dimettersi dalla carica. E non solo, dato che Grillo ha espresso la sua contrarietà “alla realizzazione di un Eco distretto nel nostro territorio”.

E assicura che da consigliera comunale continuerà a “svolgere il mio impegno politico – amministrativo, dando il mio contributo alla risoluzione dei problemi presenti nella nostra comunità e a un suo rilancio economico – sociale”.