Yacht rischia di affondare al largo di Soverato: salvati tutti i passeggeri

Brutta disavventura al largo della costa di Soverato per alcuni vacanzieri, tra cui diversi bambini, che hanno deciso di trascorrere le vacanze estive a bordo yacht. Per cause ancora da chiarire, il natatane ha iniziato ad imbarcare acqua mettendo in serio pericolo tutte le persone a bordo.

Solo grazie al tempestivo intervento della Guardia Costiera tutti i malcapitati sono stati tratti in salvo. L’imbarcazione è stata poi condotta a riva in sicurezza.