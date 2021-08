Covid. Positivi in aumento in una frazione di Cessaniti: sindaco emana ordinanza

L’aumento dei positivi al Coronavirus nella frazione “San Marco” di Cessaniti ha portato il sindaco Francesco Mazzeo ad emanare nelle scorse ore un’apposita ordinanza restrittiva.

In particolare, il provvedimento del primo cittadino dispone la chiusura del cimitero di San Marco-San Cono, la chiusura degli esercizi commerciali e dei servizi non essenziali, e il divieto di stazionamento in tutte le piazze della frazione in questione. Inoltre viene imposto l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto e la sospensione della vendita, in forma itinerante, di prodotti non alimentari.

Il sindaco Mazzeo precisa per di più nell’ordinanza che è “fortemente sconsigliata”, anche se non è vietata, ogni forma di attività motoria anche all’aperto e anche in forma individuale. Infine, si invita il parroco della chiesa di San Marco a sospendere ogni celebrazione religiosa.

L’ordinanza è entrata in vigore già da oggi, 21 agosto, ed avrà validità fino al 28 agosto.