Export, ancora una settimana per partecipare al bando della Cciaa di Catanzaro

Manca una settimana alla scadenza dei termini di partecipazione alla manifestazione di interesse indetta dalla Camera di Commercio di Catanzaro destinata alle imprese del settore enogastronomico che guardano alla possibilità di esportare i propri prodotti sui mercati asiatici e mediorientali.

C’è infatti tempo fino al prossimo 25 agosto per sottoporre la propria candidatura all’iniziativa fortemente voluta dall’Ente camerale del capoluogo di regione calabrese per consentire a 10 aziende locali di partecipare all’evento connesso a Expo 2020, la fiera “Speciality Food Festival” in programma a Dubai dal 7 al 9 novembre prossimi.

Nel contributo che la Camera di Commercio ha disposto a favore delle aziende partecipanti, oltre alla locazione degli spazi nei tre giorni della fiera, sono inclusi anche il servizio di interpretariato generale; l’assistenza di personale qualificato nel corso della manifestazione fieristica; 6 mesi (1 settembre 2021/28 febbraio 2022) di promozione per ogni azienda con l’assegnazione di un manager commerciale residente a Dubai per la promozione dei prodotti delle aziende aderenti; un ufficio di rappresentanza per 6 mesi a Dubai presso la sede della Camera di Commercio Italiana negli EAU; l’organizzazione di cooking show dedicati durante le giornate di fiera e l’inserimento delle aziende all’interno della Piattaforma B2B Digital Export per 6 mesi. I servizi connessi sono erogati grazie alla stretta collaborazione con la Camera di Commercio italiana negli Emirati Arabi.

A carico delle aziende rimane un contributo pari a 500 euro pià l'Iva; sono escluse dal contributo camerale le spese relative a viaggio e soggiorno dei rappresentanti aziendali e quelle di spedizione della merce.