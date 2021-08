Controlli, assembramenti in due locali della Locride. Scattano multe e sospensione attività

Ispezioni a locali e lidi del litorale di Locri. I carabinieri della stazione locale e del Nor hanno controllato due strutture, presso cui hanno riscontrato irregolarità, come assembramenti, mancato rispetto del distanziamento e mancato uso di mascherine. I titolari sono stati multati e le attività sospese per 5 giorni.

Nel corso dei controlli della circolazione stradale i militari hanno riscontrato diverse violazioni del codice della strada, tra cui guida in stato di ebbrezza, contestate a 5 persone. I 5 sono stati inoltre denunciati.