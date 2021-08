Resti di una rara lontra ritrovati sulla statale 107 Silana-Crotonese

È stato trovato sulla statale 107 tra Rocca di Neto e Belvedere Spinello il cadavere di un esemplare raro di lontra. È quanto fa sapere il presidente del Circolo Ibis, associazione ambientalista crotonese, Girolamo Parretta.

Il corpo è stato visto e segnalato ai carabinieri forestali da un gruppo di cittadini. La lontra è stata poi trasportata all'Istituto zooprofilattico per i dovuti accertamenti.

“Ogni anno diversi esemplari di lontra finiscono investiti lungo le strade durante i loro spostamenti notturni tra un corso d'acqua e un altro". Per questo Parretta lancia la proposta, “creare sottopassaggi faunistici che consentano gli attraversamenti in sicurezza da parte anche di altri animali selvatici e un'apposita segnaletica per gli automobilisti”.

“L'invito resta comunque quello di segnalare sempre la presenza di una carcassa di lontra, sia per il monitoraggio sanitario, che per fornire informazioni utili al monitoraggio della specie".