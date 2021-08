Afa, la Protezione Civile lancia l’allarme sugli incendi boschivi

“È fondamentale evitare ogni comportamento che possa generare incendi e segnalare tempestivamente anche roghi di piccola entità”. Lo afferma in una nota Fabrizio Curcio, capo dipartimento della Protezione Civile nazionale, che tramite una nota diramata nel primo pomeriggio ha lanciato una nuova allerta per le alte temperature previste nella settimana entrante.

A partire da oggi infatti, domenica 8 agosto, è in arrivo una nuova ondata di calore che investirà l’intera penisola e perdurerà almeno fino al prossimo fine settimana. Il picco di calore, con temperature anche superiori ai 45 gradi – al Sud e nelle Isole – è previsto tra il 10 e l’11 agosto. Da qui la decisione di alzare il livello di attenzione, in previsione di un nuovo aumento degli incendi.

“Sul fronte della lotta agli incendi boschivi abbiamo alle spalle giornate impegnative e drammatiche e le temperature che ci attendiamo nei prossimi giorni ci impongono la massima attenzione” afferma Curcio. “Il Dipartimento della Protezione Civile, insieme a tutto il Servizio Nazionale e la flotta di Stato - ha proseguito Curcio sono al lavoro senza sosta per contenere i roghi che stanno interessando il Centro-Sud. Squadre a terra e canadair sono, anche oggi, fortemente impegnati in Calabria, regione dove purtroppo nei giorni scorsi abbiamo registrato due vittime. Non faremo mancare – conclude – il nostro supporto alle regioni maggiormente colpite da questi eventi e come sempre chiediamo ai cittadini la massima collaborazione e cautela”.