Distrutta da un incendio la Mercedes dell’avvocato Pasquale Muto, noto per aver difeso il papà del del calciatore Vincenzo Iaquinta nell’ambito del processo “Aemilia”.

Il fatto è avvenuto la scorsa notte a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia. L’avvocato Muto si è rivolto in queste ore ai Carabinieri per sporgere denuncia e saranno proprio gli inquirenti ad appurare se si è trattato di un rogo di origine dolosa.