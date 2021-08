Fanno una passeggiata in Sila con i bimbi ma si perdono: ritrovati nella notte

Si è conclusa con un lieto fine la brutta disavventura affrontata da un gruppetto di escursionisti che, nel pomeriggio di ieri, si era incamminato in una zona boscosa nelle montagne di San Giovanni in Fiore, nel Parco Nazionale della Sila, per un’escursione.

Il gruppo di avventurieri, composto due adulti e quattro bambini, nel bel mezzo della passeggiata ha perso l'orientamento non riuscendo più a trovare il giusto sentiero per il ritorno alle auto.

L'allarme è scattato intorno alle 18:30 e immediatamente sono iniziate le ricerche da parte di due squadre del Soccorso Alpino Calabria delle Stazioni Lorica e Camigliatello, unitamente ai Carabinieri forestali e Guardia di Finanza.

Solo in nottata, intorno alla mezzanotte, i dispersi sono stati ritrovati in buone condizioni fisiche e riportati alle loro auto.