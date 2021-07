Covid, i contagi non si arrestano: 183 nuovi casi ed 1 decesso

Nell’arco di poco di meno di una settimana, il bollettino regionale sull’andamento del coronavirus è tornato ad assestarsi sulle tre cifre, e non è improbabile che da qui a qualche giorno i contagi giornalieri supereranno anche quota 200. Il bollettino di oggi infatti certifica 183 nuovi casi e, purtroppo, una nuova vittima.

Il maggior aumento di positivi si riscontra ancora nella provincia di Reggio Calabria (+78), seguita da quelle di Cosenza (+30), di Catanzaro (+27), di Crotone (+21) e di Vibo Valentia (11). Complessivamente abbiamo raggiunto i 988.267 tamponi processati, con una percentuale di tamponi positivi del 6,90%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al covid rilevati complessivamente sono 23.749 (+78), mentre i casi attivi sono 647. Di questi: 630 in isolamento, 17 in reparto e nessun caso in rianimazione. Complessivamente, sono 22.763 i guariti e 339 i decessi.

Nel cosentino, i positivi riscontrati sono stati in tutto 23.618 (+30), ed i casi attivi sono 1.483. Di questi, 1.450 sono in isolamento, 30 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 21.559 guariti e 576 decessi.

Nel catanzarese, i contagi accertati finora sono 10.391 (+27), mentre i casi attivi 131. Di questi, 127 in isolamento, 4 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 10.116 pazienti e ne sono deceduti 144.

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 6.756 (+21) e gli attivi sono 149. Di questi: 146 si trovano in isolamento ed 2 in reparto, ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono 6.506 i guariti e 101 i deceduti.

Nel vibonese, infine, casi covid salgono a 5.624 (+11) e gli attivi sono 41. Di questi: 38 si trovano in isolamento e 3 in reparto, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 5.491 i pazienti guariti e 92 i deceduti.

IN CALABRIA 17,6% DI NON VACCINATI

Continua a salire l'incide di positività, mentre sono ancora fermi al palo i numeri sui vaccini. Nel report settimanale della Fondazione Gimbe è emerso come ancora il 17.6% dei calabresi non abbia ricevuto alcuna dose di vaccino, mentre la media nazionale è dell'11.5%. I contagi nel frattempo sono aumentati del 27.2% rispetto alla scorsa settimana, mentre l'incidenza si attesta a 145 ogni 100 mila abitanti. Numeri che vanno ben oltre la zona gialla ed alimentano lo spauracchio di un ritorno in arancione subito dopo Ferragosto.

Rimane sotto media il numero di vaccinati: complessivamente, il 47.4% dei calabresi ha ultimato il ciclo, ai quali bisogna aggiungere un ulteriore 11.8% che ha ricevuto la prima dose. Tra gli over 80 hanno completato il ciclo il 79.3%; tra gli over 70 il 79.5%; tra gli over 60 il 71.1%. Percentuali inferiori rispetto alla media nazionale, alle quali si sta cercando di porre rimedio entro la fine del periodo estivo.

Rimane poi il nodo sulla scuola, che dovrebbe ripartire in presenza tra poco più di un mese. Un lasso di tempo troppo stringente, considerando che in Calabria resta da vaccinare il 30% del personale scolastico (LEGGI) assieme agli studenti. Sempre nel report Gimbe - che parla apertamente di "quarta ondata" - devono ancora ricevere la prima dose il 63.3% dei ricadenti nella fascia 12-19 anni. In tutta Italia si parla di circa 3 milioni di studenti.