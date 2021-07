Ruba in un’abitazione ma viene sorpreso e arrestato

Un 48enne di Marina di Gioiosa Jonica, S.P., è finito in arresto nei giorni scorsi con l’accusa di furto in abitazione.

È bastato poco ai Carabinieri della locale Stazione per capire che qualcosa non andava e che quell’abitazione dove l’uomo era stato avvistato non fosse la sua.

Avvicinato dai militati, l’agitazione ha giocato un brutto scherzo al 48enne. Il fatto che lo stesso non conoscesse nemmeno la password di sblocco del telefono che aveva in mano ha contribuito ad alimentare i sospetti dei militari che, in poco tempo, sono riusciti ad addivenire a quanto accaduto poco prima e che, pertanto, S.P. avesse asportato quel cellullare proprio all’interno dell’abitazione dalla quale furtivamente si stava allontanando. L’uomo, commerciante del posto, è stato dunque dichiarato in arresto con l’accusa di furto aggravato.