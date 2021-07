Confesercenti: svolta l’assemblea provinciale sulle sfide delle MPMI nell’era post Covid

Le sfide delle micro, piccole e medie imprese nel periodo post Covid. E’ stato questo il tema dell’assemblea elettiva di Confesercenti Cosenza che si è tenuta a Rende, presso l’Hotel President, mercoledì 21 luglio 2021.

La giornata di confronto è stata suddivisa in due fasi: la prima è stata dedicata ad un convegno sul tema delle nuove sfide delle MPMI nell’era post Covid, nel corso della quale si sono alternati gli interventi di Responsabili e Presidenti delle diverse categorie aderenti a Confesercenti; la seconda, invece, è stata destinata agli adempimenti assembleari dai quali l'imprenditore Dino De Santo risulta essere il prossimo Presidente della Confesercenti Provinciale Cosenza.

Tante le analisi sulle difficoltà che gli Imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi hanno vissuto in questi ultimi anni, ma anche tanti spunti di riflessione per poter affrontare la ripresa ed i nuovi scenari economici post Covid.

All’evento, cui hanno presenziato oltre i soci di Confesercenti, il Presidente Regionale, Vincenzo Farina e l’assessore regionale al turismo, sviluppo economico e lavoro, Fausto Orsomarso. Un’occasione di confronto con le istituzioni, con le quali la Confesercenti si è confrontata, si confronta e si confronterà.