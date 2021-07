Crotone, nuova ordinanza per lo smaltimento dei rifiuti: saranno depositati presso l’Akrea

“In questo momento, nel comprendere il disagio che stanno subendo i cittadini, l'unico obiettivo è quello di un rapido ritorno alla normalità”. È quanto scrive il Comune di Crotone, nel comunicare l’avvio di un’ulteriore raccolta speciale dei rifiuti sparsi in città.

Nello specifico, si tratta di una “nuova ordinanza contingibile e urgente ai fini della ‘messa in riserva’ temporanea dei rifiuti giacenti per le strade cittadine presso il piazzale antistante l'immobile di proprietà di Akrea sito nella periferia cittadina”. In sostanza, la spazzatura che non potrà essere conferita negli impianti di trattamento verrà comunque raccolta e rimossa dalle strade, al fine di evitare ulteriori accumuli.

“In queste ore le circostanze che si sono verificate a cominciare dalle problematiche relative dalla difficoltà di conferimento presso gli impianti di Lamezia e di Gioia Tauro e lo stesso impianto di Ponticelli hanno creato la grave situazione che comunque l’amministrazione non ha mai smesso di affrontare”. Le operazioni di raccolta sono già in corso (LEGGI).



"Altre situazioni, ingiustificabili, non meritano commento" viene scritto in calce al comunicato, in riferimento, evidentemente, a quanto accaduto ieri sera con la protesta presso il palazzo comunale (LEGGI).