Catanzaro, Vitaliano Mongiardo è il nuovo presidente di Confesercenti

Bruno Calvetta

“Francesco Chirillo ha svolto con abnegazione e impegno il ruolo conferitogli dai suoi associati, dimostrando con il lavoro quotidiano quanto sia importante contribuire all’attività della Camera di Commercio nel portare in discussione le istanze della categoria che si rappresenta”. È quanto afferma in una nota il segretario generale della Camera di Commercio di Catanzaro, Bruno Calvetta, che commenta così la conclusione dell’incarico dell’ex presidente di Confesercenti.

“A lui, quindi, nel ribadire la stima per il modo in cui ha svolto il proprio ruolo, va il mio sentito ringraziamento per la fattiva collaborazione che ha offerto all’Ente” afferma ancora Calvetta, che però “al contempo al neopresidente di Confesercenti Catanzaro Vitaliano Mongiardo giungano i miei più sinceri auguri di buon lavoro, nella certezza che le molte attività che saranno da avviare in questa fase di sostegno alle imprese nella ripartenza post-pandemia potranno essere incardinate su uno spirito parimenti collaborativo e costruttivo”.