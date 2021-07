Maltempo in arrivo in Calabria, è allerta gialla

Allerta gialla in Calabria dove è attesa l’ondata di maltempo. Per questo motivo il dipartimento della Protezione civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che prevede dalle prime ore di domani, domenica 18 luglio, precipitazioni a prevalente carattere temporalesco sulla Romagna.

Previsti temporali anche su Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia e Basilicata, in estensione a Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Per questo motivo per la giornata di domani, domenica 18 luglio, è stata valutata l’allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali sui settori settentrionali della Sicilia. Allerta gialla su resto dell’isola siciliana e su tutte le regioni meridionali, nonché nelle Marche, in Umbria e su parte della Romagna.