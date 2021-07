Rifiuti, De Caprio replica a presidente Ato Cosenza e invita alla collaborazione

Sergio De Caprio

“È necessario che ciascuno si assuma sempre e in maniera trasparente le responsabilità di propria competenza. La propaganda e le speculazioni inquinano più dei rifiuti. È necessario quindi una leale collaborazione a tutti i livelli istituzionali affinché prevalga su tutto e su tutti il benessere dei cittadini, cioè il bene comune”.

Queste le parole usate dall’assessore regionale all’ambiente, Sergio De Caprio, in risposta a Marcello Manna, presidente Ato Cosenza.

In un comunicato il sindaco di Rende ha infatti chiesto a Capitano Ultimo di presenziare alla riunione dei sindaci per fornire spiegazione circa l’emergenza rifiuti che si registra nel territorio. (QUI)

La risposta di De Crapio non si è fatta attendere, dato che ha affermato di aver “provveduto ad attivare il dipartimento regionale Tutela dell’Ambiente e l’Arpacal per verificare i siti messi a disposizione dai Comuni di Villapiana, San Giovanni in Fiore e Carolei».

“Il sito di Villapiana – spiega L’assessore – è stato ritenuto idoneo per ospitare l’ecodistretto, mentre la discarica di San Giovanni in Fiore potrà essere chiusa previo ampliamento. Qualora l’Ato Cosenza avesse avuto intenzione di assumere decisioni diverse, le avrebbe dovute formulare per tempo. La Regione si è anche fatta carico di fare fronte all’inerzia dell’Ato Cosenza nell’individuazione di spazi fuori regione per l’invio di 7ma tonnellate di scarti, in modo da sopperire alle gravi difficoltà per la gestione dei rifiuti nel periodo estivo”.