Processo Meta, il boss Giuseppe De Stefano condannato a 13 anni

Sono cinque le condanne emesse dalla Corte di Appello di Reggio Calabria nell’ambito del processo Meta (LEGGI), inflitte dopo il rinvio deciso dalla Corte di Cassazione.

Il giudice Giancarlo Bianchi si è così espresso con una prima sentenza definitiva nell’ambito del maxi-processo alle cosche reggine, nato a seguito di un’inchiesta del Ros dei Carabinieri coordinati dalla Dda del capoluogo dello Stretto.

Pertanto, pena ridotta per il boss Giuseppe De Stefano, condannato a 13 anni di carcere rispetto ai 27 richiesti inizialmente. Sono 10 invece gli anni di reclusione per Domenico Condello; 7 anni e 4 mesi per il boss di Sinopoli, Cosimo Alvaro; 2 anni ed 11 mesi per Antonino Crisalli; 2 anni e 6 mesi per l’ex sindaco di San Procopio, Rocco Palermo.

Il processo, avviato nel 2007 a seguito dell’arresto del boss Pasquale Condello – noto come il supremo – dovrebbe concludersi entro qualche settimana.