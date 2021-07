Slow Fish Genova, ci sarà anche la Regione Calabria

Ci sarà anche la Regione Calabria allo Slow Fish Genova 2021. L’ente intende trattare i temi della sostenibilità, la tutela della biodiversità e la promozione delle tipicità e delle tradizioni dei territori partendo dal mare.

La kermesse, una delle prime in presenza dopo le chiusure e i divieti dovuti alla pandemia, è organizzata da Slow Food e Regione Liguria, con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica, del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali e del Comune di Genova, con il sostegno della Camera di commercio di Genova.

“Un’occasione importantissima – sottolinea l’assessore regionale all’Agricoltura e alla Pesca, Gianluca Gallo – per riportare alla ribalta internazionale la Calabria e le sue particolarità, sia legate al mare che alla terra, nonché un modo per favorire la ripartenza economica e promuovere il turismo enogastronomico e culturale nei nostri territori. Abbiamo sposato con convinzione il tema scelto per l’edizione 2021 della manifestazione, i cicli dell’acqua impegnati come siamo – aggiunge l’assessore – nella tutela della qualità del mare e della biodiversità, anche in ambito agroalimentare, e nella promozione delle corrette abitudini umane affinché si possa restituire equilibrio agli ecosistemi e si possa valorizzare una terra che offre opportunità culturali variegate e uniche ai turisti”.

La Calabria sarà rappresentata in show cooking e degustazioni a cura dei cuochi dell’Allenza Slow Food, da alcune delle sue peculiarità culinarie che accostano il pescato calabrese, come pesce spatola, alici e sarde, con i prodotti identitari della nostra terra, tra i quali nduja, bergamotto di Reggio Calabria e cipolla rossa di Tropea Igp, abbinati ad oli extra vergine di oliva, a vini di qualità e a birre artigianali.

Previsti anche approfondimenti sulle caratteristiche delle aree di pesca calabresi e sui progetti innovativi di riconversione dell’economia marinara verso una gestione sostenibile, a cura del Flag La Perla del Tirreno.