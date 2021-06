Protesta veterinari, Abate: “Bisogna assegnare loro ciò che gli spetta”

“Auspico che, come già chiesto dalle sigle sindacali, si istituisca un tavolo tecnico per risolvere la situazione e assegnare ai Medici Veterinari quello che per legge spetta loro”. Lo afferma in una nota la senatrice Rosa Silvana Abate, che interviene sulla situazione dei medici veterinari presso l’Asp di Cosenza.

“Ho appreso da loro che hanno proclamato lo stato di agitazione poiché da mesi chiedono al Commissario dell’Asp, Vincenzo La Regina, il completamento orario degli specialisti ambulatoriali veterinari per come prevedrebbe l’ACN 23/03/2005 che disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali ai sensi del del decreto legislativo 502/92” afferma ancora la senatrice del gruppo misto. “Il completamento orario sarebbe un atto dovuto visto che da oltre 14 anni lavorano a 28 ore settimanali e che mettono le loro competenze a tutela della salute pubblica e contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi lea”.

“Senza un reale motivo, sono esclusi da tale riconoscimento, nonostante le numerose richieste fatte all’Asp dai tre direttori dei servizi veterinari i quali ribadivano che il mancato completamento orario avrebbe avuto ripercussioni negative” conclude la senatrice, che si auspica una risoluzione anche se finora “a nulla sono servite anche le recenti rassicurazioni ricevute dai Commissari che si sono susseguiti nella gestione dell’Asp di Cosenza”.