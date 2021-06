Atto vandalico a Filadelfia, auto di ex consigliere imbrattata con della vernice

Amara sorpresa questa mattina per l’ex consigliere di maggioranza del Comune di Filadelfia Francesco Rondinelli, che ha infatti trovato la scritta “Forza azzurri” scitta a sulla fiancata esterna della sua auto con una vernice azzurra.

I danni provocati sono di qualche migliaio di euro, mentre sulla vicenda hanno avviato le indagini i carabinieri che stanno visionando le immagini del sistema di video sorveglianza della zona.

Immediata la risposta di Rondinelli affidata al social network Facebook: “Sono veramente felice del fatto che l’attaccamento alla maglia azzurra sia ancora vivo nei giovani ragazzi di Filadelfia, come sono sicuro dell’educazione che i genitori danno ai loro figli che, nonostante il coprifuoco di mezzanotte, rimangono ancora in giro o seduti in piazza San Francesco”.